Milan, show di Maldini jr: buona la prima di Giunti

SAMPDORIA MILAN GIUNTI MALDINI / Prima vittoria sulla panchina della Primavera del Milan per il neo tecnico Federico Giunti, successore dell'esonerato Lupi con i rossoneri all'ultimo posto in classifica.

I primi 3 punti della nuova gestione arrivano sul campo della- avversaria stasera della prima squadra in Coppa Italia - con protagonista Daniel, figlio di Paolo: l'attaccante classe 2001 firma il primo gol con un tocco di punta in area prima di servire l'assist per il raddoppio di