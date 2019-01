Calciomercato Milan, nuovo assalto a Fellaini

CALCIOMERCATO MILAN FELLAINI - In attesa di capire se la Uefa prenderà nuove sanzioni nei confronti del Milan, la dirigenza rossonera è al lavoro per tentare di rinforzare la rosa a disposizione di Gattuso e dare l'assalto al quarto posto che vale la prossima Champions League. Visti i tanti infortuni, il reparto mediano è quello che ha più bisogno di essere ritoccato in questa sessione invernale.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

A tal proposito, secondo quanto riportato dal portale belga 'dhnet.be', il Milan sarebbe pronto a tornare alla carica per Marouane. Il 31enne centrocampista di origini marocchine ha rinnovato il suo contratto con illo scorso giugno, ma dopo l'esonero di Mourinho ha perso il posto in squadra e medita l'addio. Per le ultime news di calciomercato CLICCA QUI . I rossoneri sarebbero pronti a prenderlo in prestito, ma devono fare i conti con la concorrenza del, disposti ad accoglierlo con la stessa formula e ad allettarlo con la possibilità di giocare la Champions, e dei cinesi delche può acquistarlo a titolo definitivo.