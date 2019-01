LAZIO NOVARA CORREA / Defezione a ridosso del match contro il Novara per la Lazio.

In vista della gara degli ottavi didi questo pomeriggio Simonenon potrà contare infatti su Joaquin, bloccato da un attacco influenzale come comunica il club biancoceleste. Sono in tutto 23 i convocati di Inzaghi per la gara odierna:

Acerbi, Badelj, Bastos, Berisha, Caicedo, Correa, Durmisi, Guerrieri, Immobile, Lucas Leiva, Luis Alberto, Luiz Felipe, Lukaku, Lulic, Marusic, Milinkovic-Savic, Murgia, Neto, Parolo, Patric, Proto, Silva, Strakosha.

