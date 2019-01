MILAN DANJUMA / Spunta un nome nuovo per l'attacco del Milan.

Con il futuro disempre in bilico, il club rossonero guarda a nuovi profili per rinforzare il reparto offensivo di Gattuso e, come riporta l'edizione online del 'Telegraaf', il club rossonero avrebbe messo gli occhi su Arnautdel. Il 21enne attaccante olandese si sta mettendo in mostra con la maglia della squadra belga, meritandosi anche la convocazione in Nazionale. Il Milan potrebbe tentare subito l'affondo per il giocatore, anche se il Bruges non sarebbe convinto di privarsi a metà stagione del giovane talento ex Nijmegen.