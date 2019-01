JUVENTUS MANDZUKIC / Massimiliano Allegri perde Mario Mandzukic alla ripresa dopo la sosta.

Il jolly offensivo croato non salterà solo il match di Coppa Italia dellaquesta sera a, ma potrebbe restare ai box per le prossime due settimane dopo l'affaticamento muscolare accusato nell'allenamento di giovedì alla Continassa. Oltre alla sfida del 'Dall'Ara', l'ex Atletico e Bayern dovrebbe marcare visita anche mercoledì nella finale di Supercoppa a Jeddah con ile in campionato nella prima giornata di ritorno allo 'Stadium' contro il. Mandzukic potrebbe così rientrare a disposizione di Allegri per la trasferta di Roma con la