Parigi, esplosione in zona Opera: 20 feriti

PARIGI ESPLOSIONE OPERA / Mattinata di paura a Parigi, dove si è verificata una forte esplosione nel IX arrondissement, nelle vicinanze del teatro dell'Opera. Il punto esatto dell'esplosione in una pasticceria all'angolo di rue de Trevise.

La causa sarebbe stata una fuga di gas che avrebbe provocato un incendio, prima della violenta deflagrazione, avvenuta intorno alle 9. Venti i feriti che si contano al momento, due in gravissime condizioni, sette gravi, undici colpiti in modo lieve. Colpite dall'esplosione anche diverse autovetture che si trovavano in strada, con le vetrine di molti negozi vicini andate in frantumi.