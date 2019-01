JUVENTUS MILAN MORATA / Higuain come Morata monopolizzano il mercato in questa finestra invernale. Come l'attaccante ora al Milan, anche lo spagnolo potrebbe cambiare maglia già in questa fase della stagione. Oltre ai rossoneri, per il giocatore del Chelsea si parla anche di un ritorno in patria con Atletico Madrid e Siviglia pronte a riportarlo nella Liga.

C'è però anche un inatteso retroscena che riguarda la Juventus e lo stesso Morata. Come riporta 'La Stampa', i Blues' di Abramovich pur di arrivare ad Higuain avrebbero proposto ai bianconeri il cartellino del 26enne nazionale delle 'Furie Rosse'. Il capo area sport Paratici avrebbe però seccamente rifiutato la proposta sul ritorno di Morata a Torino. Lo spagnolo sta trovando poco spazio a Londra e non è nelle grazie del tecnico Sarri.

