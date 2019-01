Calciomercato Inter, rinnovo Icardi: incontro in vista

CALCIOMERCATO INTER ICARDI WANDA NARA / E' un vero e proprio rebus quello tra l'Inter e Icardi per il rinnovo del contratto dell'attaccante. Da mesi, come anticipato da Calciomercato.it, le parti sono lontane su domanda e offerta. La situazione è arrivata però negli ultimi giorni a un livello elevatissimo di tensione, dopo gli scambi verbali a distanza tra Wanda Nara e la dirigenza interista, con la multa a Icardi per l'arrivo in ritardo dalle vacanze che di sicuro non è stata un elemento di distensione. Si avvicina, tuttavia, il momento in cui i nodi dovranno venire al pettine.

Previsto, secondo la 'Gazzetta dello Sport', un summit in settimana, con data ancora da fissare, trae la stessa Wanda. Altri protagonisti, comee i tecnici che assistono Wanda, entreranno in scena in un secondo momento. L'Inter avrebbe voluto incontrare subito tutto l'entourage di Icardi, ma la showgirl è stata irremovibile: per ora, si presenterà da sola. Elementi che confermano come l'incontro in programma non potrà essere decisivo. Due punti sono fermi: la volontà delle parti di giungere a un accordo - fino a prova contraria, mai Icardi ha pensato di andare via da Milano, per il momento - e l'intenzione dei nerazzurri di provare a eliminare la famosa clausola rescissoria da 110 milioni di euro, ma su questo punto Wanda Nara finora è stata irremovibile. Permane come detto la distanza tra domanda e offerta, da capire se si potrà raggiungere un punto di incontro.