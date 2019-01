Calciomercato Napoli, agente Hysaj: apre all'addio

CALCIOMERCATO NAPOLI AGENTE HYSAJ / In casa Napoli tiene banco il futuro di Hysaj. Il terzino piace parecchio all'estero e il rinnovo, tanto atteso, con gli azzurri non è ancora arrivato. Per restare aggiornato con tutte le news legate al Napoli CLICCA QUI.

, agente del giocatore, ha così parlato del suo futuro ai microfoni di 'Rai Sport': "Rinnovo o? Siamo ad una via di mezzo dopo un summit con il Napoli e il poco utilizzo. Ancelotti ci ha dato delle spiegazioni che ho condiviso in pieno. L'importante è che lui lo stima se non saremmo dovuti andar via subito. Il mercato di gennaio può offrire delle opportunità e non solo il Chelsea. Bisogna però che siano vantaggiose per tutti, altrimenti si parlerà di rinnovo"