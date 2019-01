INTER DE BOER/ Frank De Boer, attualmente allenatore degli Atlanta United, ha parlato delle sue esperienze con l'Inter e con il Crystal Palace ai microfoni del 'De Telegraaf': "A Milano dovevo fare tutto io, addirittura la mensa, così come in Premier League.

Qui invece è tutto ben organizzato". Per le ultime notizie sul calcio estero---> clicca qui!

Il fratello di Ronald ha poi aggiunto: "Dopo la parentesi in nerazzurro, mi sono preso del tempo per me, per giocare a calcio e fare cross-fit, le attività migliori del mondo".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui