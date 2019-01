CALCIOMERCATO BOLOGNA PULGAR / Indicato anche come possibile rinforzo della Roma nel calciomercato di gennaio, Erick Pulgar ha firmato il prolungamento di contratto con il Bologna.

Lo ha annunciato la stessa società rossoblù con la seguente nota: "Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista Erick Pulgar per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2022".

Classe 1994, cileno, Pulgar è al Bologna da tre stagioni: approdò nella squadra oggi allenata da Inzaghi nell'estate del 2015 proveniente dall'Universitad Catolica. Ad oggi ha collezionato 87 presente complessive con la maglia della formazione emiliana, mettendo a segno anche quattro reti. In questa stagione, Pulgar è sceso in campo in 11 occasioni.

