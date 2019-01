CALCIOMERCATO MILAN UFFICIALE FABREGAS MONACO/ Era questione di ore per l'ufficialità che è arrivata pochissimi minuti fa, Cesc Fabregas ha lasciato il Chelsea per approdare al Monaco del suo amico ed ora nuovo allenatore Thierry Henry.

L'ex Barcellona ed Arsenal è stato seguito per molto tempo dal Milan di, a caccia di rinforzi per il centrocampo. Nelle ultime due settimane però, l'inserimento della squadra del Principato ha sparigliato le carte in tavola convincendo lo spagnolo ad accettare il progetto dei biancorossi in questa sessione di calciomercato di gennaio. Per le ultime notizie sui trasferimenti invernali del Mian---> clicca qui!