SAMPDORIA MILAN GATTUSO / "Abbiamo fatto un grandissimo acquisto": si sbilancia Rino Gattuso parlando a 'Milan tv' alla vigilia di Sampdoria-Milan di Paquetà. L'allenatore rossonero esalta il nuovo arrivato: "È sveglio, ha caratteristiche ben precise. Sembra un giocatore europeo e non brasiliano, fa le giocate da brasiliano ma sa tenere bene il campo, unisce qualità a forza fisica, recepisce subito, ha la calamita, il cervello gli funziona bene anche a livello tattico. Questo è qualcosa di importante. Sono sorpreso: è un giocatore di 21 anni che è arrivato al Milan dimostrando di possedere già professionalità e carisma. Vuole sempre la palla, si fa sempre vedere, rincorre gli avversari. Abbiamo fatto un grandissimo acquisto".

SAMPDORIA - E chissà che domani non ci sarà spazio anche per lui contro la Sampdoria: "I ragazzi durante la sosta hanno trascorso quattro giorni senza fare nulla, ci stava un periodo di riposo, poi negli ultimi tre giorni hanno fatto un lavoro di bassa intensità - spiega Gattuso - . La squadra si è presentata molto bene alla ripresa degli allenamenti. La gara è difficile in casa della Sampdoria, ce l'andiamo a giocare sicuramente.

Non andiamo a Genova in vacanza ma a disputare una competizione a cui teniamo. L'anno scorso la Coppa Italia ci ha dato una delusione pazzesca ma anche delle gioie. Domani sera partiremo per l'Arabia Saudita perché abbiamo fatto qualcosa di importante: abbiamo disputato una finale died è un percorso che ci piace. Speriamo nella qualificazione, è vero che giocheremo contro una squadra in salute ma anche noi scenderemo in campo con la migliore formazione per dire la nostra".

SUPERCOPPA - Sulle polemiche per la scelta di disputare la Supercoppa in Arabia Saudita, Gattuso dice: "Il presidente Miccichè ha parlato chiaro, mi fermo qua. In questo momento non possiamo giudicare, sono stati presi degli accordi, sono stati stipulati dei contratti dalla Lega, ascoltiamo chi ci rappresenta. Prenderemo l'aereo e andremo a giocare. Qualsiasi decisione che verrà presa spetterà a loro e non a noi".

INFORTUNATI - Infine sugli infortunati: "Per Suso non parlerei di pubalgia. Ha il solito problema che lo attanaglia da un mese: un'infiammazione al pube che gli sta dando fastidio e deve guarire bene. Contro la Spal ha stretto i denti, non è in condizione di scendere in campo. Caldara e Biglia hanno fatto una risonanza, stanno andando molto bene, penso che tra 25/30 giorni saranno a disposizione".

