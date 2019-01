CALCIOMERCATO NAPOLI BARELLA INTER CAGLIARI CHELSEA/ In questa sessione di calciomercato, Nicolò Barella, talentuoso centrocampista italiano, è conteso fra 4 fuochi.

Il Cagliari, la squadra dove è cresciuto; l'ipotesi Premier con il Chelsea dipronto a fare follie; il Napoli a caccia di un nuovo Allan per la linea mediana e l'Inter, pronta a rifarsi il look dopo l'arrivo di Beppe. Proprio quest'ultima, stando a quanto riportato da 'La Nuova Sardegna', potrebbe sferrare una nuova offensiva per Barella nei prossimi giorni. Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Secondo il giornale sardo infatti, l'Inter vorrebbe puntare su un'offerta competitiva e soprattutto sugli ottimi rapporti fra le due società. Giulini, patron dei rossoblù, è molto legato alla Beneamata.

