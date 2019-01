CALCIOMERCATO INTER ALDERWEIRELD/ Toby Alderweireld, difensore belga del Tottenham, è stato accostato al calciomercato Inter negli ultimi mesi, prima che rinnovasse il suo contratto con gli Spurs. L'ex Ajax era infatti in scadenza la prossima estate ma, di comune accordo col club londinese, ha deciso di attivare l'opzione per un altro anno.

Alla finestra c'è anche il Manchester United di Ole Gunnar, dalla scorsa estate a caccia di un difensore centrale in grado di fornire sicurezza ed affidabilità al reparto. Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Stando proprio a quanto riportato dal 'Daily Star', giornale inglese, per strappare Alderweireld, i Red Devils dovrebbero versare nelle casse del Tottenham una cifra intorno ai 39 milioni di euro. Cifre astronomiche per un classe 1989 che, salvo sorprese, tirano fuori dalla corsa per il belga l'Inter di Marotta e Ausilio.

