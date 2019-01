CALCIOMERCATO JUVENTUS ISCO / Dopo Cristiano Ronaldo, un nuovo caso di calciomercato incrocia i destini di Juventus e Real Madrid. Si tratta di Isco: nelle ultime ore i bianconeri avrebbero ricontattato l'entourage dello spagnolo, il cui rapporto col tecnico blanco Solari è ormai ai minimi termini e, secondo Sergio Ramos, "difficilmente recuperabile".

La Vecchia Signora spera di mettere a segno un colpo simile a quello riuscito con CR7, sfruttando la volontà del calciatore per facilitare la negoziazione.

In Spagna, però, non ci stanno: ieri sera, nel corso del popolare programma tv 'El Chiringuito de Jugones', il caporedattore del quotidiano AS,, ha sferrato un attacco alla società bianconera.

"Isco via per 70 milioni? La Juve forse crede che siamo imbecilli", ha affermato Roncero, "con questo prezzo comprano i lacci delle sue scarpe, cosa credono? Prima Cristiano a 100 milioni e ora Isco per 70-80? Non siamo gli scemi del villaggio, ne costa almeno 150”. Il popolare giornalista iberico, inoltre, ha lanciato un messaggio per il direttore sportivo bianconero, Fabio Paratici: "Cosa ha capito? Ora basta: siamo il Real Madrid, dovrebbero chiederci scusa per insinuare un prezzo così ridicolo, se ci arrabbiamo non vendiamo proprio nessuno".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui