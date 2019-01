CALCIOMERCATO MILAN SOSTITUTO HIGUAIN / In casa Milan continua a tenere banco la questione Higuain. Il 'Pipita' vuole andare al Chelsea, mentre i rossoneri vogliono trattenerlo. Nel caso dovesse spuntarla l'argentino, di fatto ancora di proprietà della Juventus, i rossoneri si troverebbero di fronte al problema del suo sostituto. Eventualmente un grosso problema visto che la società di Elliott ha le mani 'legate' a causa del Fair Play Finanziario.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

La strada che percorrerebbe, a meno di clamorosi colpi di scena e al netto dell'ipotesi Morata ancora viva nonostante tutto , sarebbe quindi quella per qualche profilo low cost, prendibile a condizioni assai vantaggiose. Difficile fare i possibili nomi per il post Higuain, ma è doveroso farli. Eccoli:, in uscita dal Monaco e già obiettivo alcuni anni fa; Fabiofresco di rinnovo con la Sampdoria ma in grandissima forma;, ai margini del Chelsea e in scadenza di contratto a giugno; Simone, vecchio obiettivo come Falcao e attualmente in prestito via Valencia al Torino; che però sembra vicinissimo al Monaco . Occhio, infine, a qualche 'soluzione' con club diciamo amici. Per esempio con il Siviglia, per. Il francese è più una seconda punta però è uno che segna molto. Milan e club andaluso potrebbero imbastire un'operazione mettendoci dentro, il cui riscatto ammonta a 38 milioni.