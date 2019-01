CALCIOMERCATO MILAN FABREGAS MONACO / Questione di ore e Cesc Fabregas uscirà in maniera definitiva dalla lista degli obiettivi del Milan: il Monaco ha ormai in pugno da giorni il centrocampista in uscita dal Chelsea e sta provando a formalizzare l'affare in queste ore.

Come riferisce l'emittente del Principato 'RMC Sport', lo spagnolo avrebbe già sostenuto e superato le visite mediche con la società transalpina: obiettivo delè ufficializzare l'acquisto di Fabregas prima della mezzanotte di oggi in modo da porterlo schierare già domenica contro l'. Tutte le notizie di calciomercato: CLICCA QUI

Fabregas è stato a lungo nel mirino del Milan che va alla ricerca di un centrocampista in questo calciomercato invernale: la sua avventura al Chelsea è ormai agli sgoccioli come confermato anche da Sarri nella conferenza stampa di oggi. Il futuro lo porterà però lontano anche da Milano: per lui c'è il Monaco e una nuova avventura che inizierà nelle prossime ore.

