CALCIOMERCATO GENOA NAGY / Il Genoa compie passi in avanti per Dominik Nagy.

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , c'è il gradimento diall'acquisto dell'esterno ungherese in forza al Legia Varsavia , che lo valuta circa 4 milioni di euro, nel mirino anche della. Intermediari e agente del ragazzo al lavoro per portarlo in rossoblù. Ora il club didovrà decidere se provare a prenderlo già in questa sessione di gennaio oppure se, eventualmente, rinviare il tutto alla prossima estate. Sulle tracce del 23enne ci sono naturalmente anche club stranieri, ma la voglia di Italia è molto forte.