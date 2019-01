COPPA ITALIA INZAGHI LAZIO NOVARA / La Lazio domani inaugurerà il suo 2019 calcistico, affrontando all'Olimpico il Novara nella sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia. Nonostante un avversario sulla carta abbordabile, il tenico biancoceleste Simone Inzaghi, ai microfoni di 'Lazio Style Channel', ha voluto tenere con i piedi per terra tutto l'ambiente: "Domani ci sarà una partita importante, in palio ci sono i quarti di finale. Abbiamo sempre fatto bene in Coppa Itala e vogliamo ripeterci anche quest'anno.

I calciatori sono rientrati al meglio dalle ferie e stanno bene. Domani puntiamo a una grande prestazione".

L'allenatore della Lazio ha poi ripercorso i buoni risultati messi in bacheca nelle ultime edizioni del torneo, puntando a ripeterli: "Abbiamo disputato una finale ed una semifinale in Coppa Italia negli ultimi due anni, ce la metteremo tutta ad andare avanti con le nostre forze. Siamo coscienti che, se vinceremo contro il Novara, affronteremo un’altra avversaria in una gara secca per il passaggio alle semifinali. La mia squadra deve prendere sul serio questa partita. Dobbiamo fare bene e ad ogni costo”.

