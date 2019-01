CALCIOMERCATO NAPOLI LOZANO / Il Napoli fa sul serio per Hirving Lozano. Le voci di calciomercato intorno al talento delPSVsi intensificano di settimana in settimana, e il club azzurro è ormai entrato a pieno titolo nella corsa alle sue prestazioni.

Il sodalizio diAurelioè in cerca di profili giovani e di valore per rinnovare il suo attacco e quello dell'ala messicana sembra perfetto: il classe '95 è una stella del suo attuale club e, nonostante l'età, vanta già discreta esperienza internazionale come dimostrano le sue 35 presenze con 'el Tricolor'.

L'operazione non sarebbe semplice: la concorrenza è enorme, il calciatore è assistito da Mino Raiola e il PSV chiede per liberarsene almeno 40 milioni, bonus esclusi. Ad Aurelio De Laurenttis, però, il messicano piace parecchio e il patron del Napoli, presto, potrebbe aprire ufficialmente la trattativa. Carlo Alvino, giornalista molto vicino alla società partenopea, ha svelato sul suo profilo Twitter che i contatti tra le parti potrebbero intensificarsi a breve: "Con il ritorno domani di De Laurentiis in Italia prende il via la trattativa per Hirving Lozano. Il Napoli fa sul serio. Il talentuoso messicano del Psv piace tantissimo. Operazione per bloccarlo ora e portarlo in azzurro la prossima estate".

