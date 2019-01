CALCIOMERCATO JUVENTUS BOLOGNA SPINAZZOLA / Il Bologna, dopo gli arrivi di Soriano e Sansone, continua a cercare nuovi volti dal mercato per rafforzare la propria rosa e centrare la salvezza. Il club rossoblù continua a non mollare la presa su Leonardo Spinazzola.

L'esterno umbro ancora non ha esordito con la maglia della, ma il club bianconero è in attesa di novità dalla situazione: il colombiano è infortunato e la società non vorrebbe privarsi dell'exse i tempi di recupero del sudamericano dovessero allungarsi.

Come riporta il 'Corriere dello Sport', il club felsineo non è però disposto ad aspettare troppo. Se non dovesse arrivare l'ok dai bianconeri entro il prossimo fine settimana, il Bologna virerebbe su un altro obiettivo. E la prima alternativa porta al Chievo, in particolare a Fabrizio Cacciatore.

