CALCIOMERCATO ROG DE LAURENTIIS NAPOLI SIVIGLIA / Il Napoli è molto attivo sul mercato e sta studiando le mosse giuste per regalare ad Ancelotti una squadra ancora più competitiva in vista della seconda metà di stagione. Anche il mercato in uscita è un argomento di importante attualità tra la dirigenza campana. Sotto questo aspetto, uno dei profili che potrebbe salutare a gennaio la formazione azzurra è Marko Rog.

Il centrocampista non sta trovando sufficientemente spazio in questa stagione, avendo disputato solo 337' distribuiti su 11 presenze.

A seguire le vicende del croato ci sono diversi club, tra cui il Siviglia, in cerca di un profilo per rafforzare la propria linea mediana. Sulla questione relativa a Rog si è espresso quest'oggi il patron napoletano Aurelio De Laurentiis: "Molto presto andrò in Italia - ha dichiarato ai microfoni di 'ABC de Sevilla' - per incontrarmi con il mio allenatore Ancelotti. Successivamente valuteremo quale decisione prendere. Sono molti i club interessati al calciatore ma il Napoli viene prima di tutto e bisognerà vedere cosa ne pensa il mister. Non è nella mia filosofia acquistare un calciatore e prestarlo a un'altra squadra. Vedremo cosa succederà".

