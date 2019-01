CALCIOMERCATO CHIEVO ROMAIRONE / Ultimo posto in classifica, ma il Chievo punta a risalire e a trovare una salvezza che avrebbe un qualcosa di storico.

Il direttore sportivo gialloblù, Giancarlo, ha parlato proprio della situazione in classifica dei veronesi, ma anche di mercato: "Giù le mani dai nostri pezzi pregiati. Non siamo un supermercato e non siamo certamente in liquidazione. Il nostro obiettivo, per cui siamo assolutamente concentrati, è quello della salvezza". Per tutte le news di mercato CLICCA QUI