MALAGÒ RAZZISMO NAPOLI ANCELOTTI / A margine di un evento al Circo Massimo, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, è tornato ad affrontare il tema del razzismo negli stadi: "Durante una riunione al Viminale - le sue parole a 'Radio Capital' - di cinque anni fa, con il capo della polizia Manganelli e la ministra Cancellieri, sostenni la tesi che serviva una cura diversa dai provvedimenti del passato, dal momento che sia il Daspo sia la tessera del tifoso non erano bastati". Il numero uno dell'istituzione sportiva ha fornito una possibile soluzione per ridurre questa problematica: "Mi riferisco spesso a quanto fatto dagli inglesi: hanno emanato leggi speciali, istituito processi per direttissima, inasprito le pene, ponendo fine alla partita.

Anche la costruzione di nuovi impianti ha dato l'impulso a questo sviluppo".

Successivamente Malagò ha commentato anche le parole del ministro Salvini, che si è detto contrario alla sospensione delle partite in tali situazioni: "Ho sentito dire che ognuno deve fare il proprio mestiere, e io mi devo occupare di sport. Il ministro degli Interni ha indubbiamente oneri e onori di gestire queste situazioni". Infine il numero uno del Coni è sceso nel dettaglio, chiudendo il suo discorso sull'episodio di razzismo occorso a Koulibaly: "Il Napoli e Ancelotti hanno ragione al 100% ma non possono farsi le regole da soli. La società non deve avere nessun tipo di connivenza, complicità o tolleranza nei confronti di queste persone. Se ciò avvenisse, le sanzioni dovrebbero essere ancor più pesanti. Questo è il contrappeso della legge che andrebbe fatta nei confronti del cittadino pseudotifoso o quello che sia e la società".

