CALCIOMERCATO ATALANTA DOUMBIA / Accostato negli scorsi giorni come possibile rinforzo per il centrocampo dell'Atalanta, il mediano Idrissa Doumbia sembra sempre più lontano da Bergamo e dall'Italia.

Il centrocampista ivoriano classe 1998 è in forza all', ma difficilmente arriverà in Serie A.

Oltre ai nerazzurri, sul giovane africano c'è anche lo Sporting CP, che pare in vantaggio nella corsa al giocatore. Come riporta 'A Bola', il club lusitano avrebbe avuto l'ok di portare il giocatore a Lisbona per sostenere le visite mediche. Per lui è pronto un contratto di quattro anni e mezzo, sino al giugno 2023.

