CALCIOMERCATO CHELSEA SARRI / Uno deve andare, l'altro restare: Maurizio Sarri si sbottona in conferenza stampa su alcuni nomi di mercato che riguardano il Chelsea, entrambi sul fronte partenze. Il primo è quello di Cesc Fabregas, accostato anche al Milan e vicino alla firma con il Monaco: "Credo che debba andare: attualmente viste le sue condizioni mentali non è in grado di giocare.

Non conosco la decisione del nostro club, so che attualmente non può giocare".

Sulle voci su un possibile addio di Willian, destinazione Barcellona, il manager del Chelsea è chiaro: "Non so nulla, dovete parlare con il club. Se mi chiedete del mercato mi mettete in difficoltà. Lo voglio perdere? Ovviamente no, per noi è molto importante: credo possa fare di meglio per il potenziale che ha, ma è un calciatore molto importante e credo sia possibile perderlo a gennaio".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui