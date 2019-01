CALCIOMERCATO GENOA AMIONE / Con Cristian Romero sempre più nel mirino della Juventus, il Genoa guarda con attenzione al Sudamerica per rafforzare il proprio reparto arretrato. Il club rossoblù è a caccia di nuovi talenti e l'occhio è vigile soprattutto in Argentina.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Piace e non poco, infatti, il giovanissimo centrale Bruno, classe 2002, in forza aldi Cordoba. Come riporta il 'Secolo XIX', il Genoa lo sta osservando con attenzione. I due club hanno un ottimo rapporto, come testimonia l'affare Romero e il fatto che il procuratore del giovane difensore sia lo stesso del centrale rossoblù, può agevolare e non poco la trattativa. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI