CALCIOMERCATO MILAN MORATA / Alvaro Morata continua a far gola a tanti club: accostato al Milan, seguito anche da Atletico Madrid e Sivigila, l'attaccante spagnolo in uscita dal Chelsea è ora finito nei pensieri anche del Barcellona.

Come riferisce 'sport.es, infatti, i catalani stanno valutando la possibilità di acquistare un centravanti nel mercato di gennaio, anche se le condizioni per far partire l'assalto sono diversi. In primo luogo devono andar via sia Denis Suarez, seguito dall'Arsenal, che Munir, vicino al Siviglia. Poi occorre che l'arrivo di un attaccante abbia un basso impatto a livello economico, sia dal punto di vista del cartellino che di ingaggio: nel primo caso, Morata corrisponde all'identikit blaugrana visto che i 'Blues' sono disposti a valutare il trasferimento in prestito (anche se onoreso). Il problema sarebbe rappresentato però dall'ingaggio del calciatore visto che il Barça è prossimo a sforare il tetto massimo.

