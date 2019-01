SAMPDORIA MILAN CONVOCATI / Leonardo lo aveva detto, ora c'è anche la conferma di Gattuso: Paquetà è pronto per scendere in campo con la maglia del Milan ed intanto raccoglie la sua prima convocazione in rossonero.

Il nome del brasiliano, infatti, fa parte dei 23 calciatori che andranno a Genova per la trasferta di coppa Italia contro la: oltre al neo-acquisto tra i presenti spicca anche il nome di Ivan Strinic, al rientro dopo i problemi fisici che lo hanno fatto saltare l'intera prima parte di stagione. Assenza a sorpresa invece per Suso: ancora alla prese con problemi fisici, lo spagnolo resterà a Milano considerato che salterà per squalifica anche la Supercoppa contro la

PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina

DIFENSORI: Abate, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Simic, Strinic, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Kessie, Mauri, Montolivo, Paquetá

ATTACCANTI: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Higuain.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui