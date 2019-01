FIORENTINA CONFERENZA PRESENTAZIONE MURIEL MILAN / Prime parole ufficiali da nuovo giocatore della Fiorentina per Luis Muriel. Intervenuto in conferenza stampa, l'attaccante colombiano ha parlato della sua scelta di trasferirsi a Firenze rifiutando il Milan: "Alla base della mia scelta c'è stata la parola data alla Fiorentina. La dirigenza ha fatto un grande sforzo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Negli ultimi giorni c'era la possibilità di andare al Milan, ma la mia idea non è mai cambiata. Ho avuto sempre in testa di venire qui e ci sono riuscito. Mi trovo in un momento importante della mia carriera, ho acquisito maturità dopo varie esperienze". Sulla sua forma fisica: "Fin da quando sono arrivato penso che tutti abbiano visto come mi sono presentato, ancora di più dopo i primi allenamenti e i tre gol che ho fatto in amichevole. Sono voci che girano quando le cose non vanno bene. Quando va tutto bene ci si dimentica di queste cose. Convivenza con? Posso giocare in ogni ruolo d'attacco, sono a disposizione del mister e pronto a tutto".