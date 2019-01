CALCIOMERCATO ROMA RETROSCENA CORIC AGENTE / Hanno fatto discutere in casa Roma le dichiarazioni di Miljenko Coric, padre e agente di Ante Coric. Intervistato da 'LaRoma24.it', il procuratore del centrocampista classe 1997 ha però prontamente smentito le parole riportate dal portale croato: "Quelle dichiarazioni non hanno nulla a che fare con quanto ho detto.

E soprattutto ci tengo a precisare che Ante non ha mai detto che lanon vuole liberarlo: lui vuole far vedere il suo valore e attende di dimostrarlo sul campo".

Lo stesso Coric ha poi chiarito attraverso il proprio profilo Instagram: "Le dichiarazioni attribuite a mio padre, per cui saremmo stati costretti ad accettare la Roma, non sono mai state rilasciate né da lui né da me. Sono stato onorato sin da subito dell’opportunità di vestire la maglia della Roma e il mio obiettivo è continuare a farlo più a lungo possibile. So che dovrò continuare a lavorare duramente per ottenere questo scopo. Forza Roma!".

