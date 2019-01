CALCIOMERCATO INTER RINNOVO ICARDI MORATTI / La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per il futuro di Mauro Icardi. Wanda Nara incontrerà infatti la dirigenza dell'Inter per discutere il rinnovo dell'attaccante argentino.

Nel frattempo, anche Massimoha detto la sua riguardo alla situazione creatasi in casa nerazzurra. Questo il commento dell'ex presidente dell'Inter ai microfoni di 'Sportmediaset': "Ogni anno c'è questa cosa del rinnovo di Icardi. Credo che il giocatore abbia il diritto di pensare ad un ingaggio più importante, ma penso anche che la società abbia studiato una strategia per farlo rimanere. Se da presidente avrei dato 8-9 milioni di euro di ingaggio ad Icardi? Non saprei rapportare le cifre del presente a quelle del passato".