Champions ed Europa League: multa per il Milan, due turni a Muller

CHAMPIONS LEAGUE EUROPA LEAGUE MILAN MULLER / La Uefa ha reso note le sanzioni e le squalifiche relative all'ultima giornata della fase a gironi di Champions League ed Europa League. Dopo aver comunicato, nella giornata di ieri, il divieto di trasferta per un turno ai tifosi dell'Eintracht Francoforte, dopo i disordini a Roma contro la Lazio, quest'oggi le altre decisioni. Il Milan, dopo la trasferta con l'Olympiacos, è stato multato di 5mila euro per il lancio di petardi da parte dei propri tifosi.

Multa diinvece per i greci, per l'invasione di campo al termine della gara e altri disordini, con un turno di squalifica a porte chiuse soggetto a condizionale per due anni. Dal punto di vista disciplinare, da segnalare i due turni di squalifica a Thomas, che salterà entrambe le sfide degli ottavi di Champions tra, e i due turni a, dell', in procinto di passare ale dunque non eleggibile per il doppio sedicesimo di finale di Europa League contro la Lazio.