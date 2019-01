FIORENTINA VUSKOVIC / Fiorentina sempre in pressing per Mario Vuskovic. Sono attese novità importanti per il giovanissimo difensore croato, con il club viola che insiste dopo l'offerta presentata nei giorni scorsi.

Oggi ci sarà un nuovo contatto tra le parti, con la Fiorentina che proverà ad abbattere le ultime resistenze dell', che sperava di tenere il classe 2001 fino al termine della stagione. Nel contratto di Vuskovic potrebbe essere inserita una percentuale sulla futura rivendita, mentre per il cartellino la Fiorentina può chiudere per 3-3,5 milioni di euro.