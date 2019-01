CALCIOMERCATO ROMA CORIC / Nonostante il minutaggio fin qui praticamente inesistente, Ante Coric potrebbe anche rimanere alla Roma nella seconda parte di stagione. Lo dichiara Miljenko Coric, padre e agente del giocatore, in una lunga intervista al portale croato 'IndexHR'. "Ante mi ha chiamato e mi ha detto che la Roma non lo lascerà partire - ha spiegato - Ci sono offerte reali per lui, ma non saranno prese in considerazione.

Ho parlato cone mi ha detto che ci sono giocatori davanti a lui nelle gerarchie, ma con tre competizioni ci sarà la possibilità di vederlo in campo. Lui non vuole parlare e rispondere alle critiche, cosa dovrebbe dire? Lo scorso anno non avremmo voluto venire in Italia, ma non avevamo scelta. Dovevamo lasciare laa tutti i costi, si erano comportati malissimo con lui. Abbiamo dovuto accettare la Roma per andare via il prima possibile".