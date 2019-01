JUVENTUS KEAN / Occasione per Moise Kean. Visto l'infortunio di Mandzukic, in dubbio anche per la Supercoppa contro il Milan, il giovane attaccante potrebbe scendere in campo dal 1' domani sera nel match di Coppa Italia contro il Bologna.

Massimilianopotrebbe concedere una chance al classe 2000, che in questa stagione è sceso in campo solo nel finale della sfida di Champions League con lo Young Boys a Torino.

Kean in questi ultimi giorni è anche al centro dei rumors di calciomercato in merito al suo futuro, con l'ex Verona che potrebbe lasciare in prestito la Juve per giocare con maggiore continuità. Tante le pretendenti al baby talento, tra cui il Chievo con cui giovedì c'è stato un incontro nel quartier generale a Milano dei bianconeri. Il capo area sport Paratici e Allegri hanno più volte allontanato una possibile partenza di Kean, per cui ci sarà da discutere con il suo agente Raiola anche del possibile prolungamento del contratto in scadenza nel 2020.

