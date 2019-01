Calciomercato Juventus, incontro col Genoa: tre nomi in ballo

CALCIOMERCATO JUVENTUS GENOA / Previste novita sull'asse Torino-Genova. La prossima settimana, riporta 'Tuttosport', dovrebbero portarsi a compimento alcuni affari in corso tra Juventus e Genoa: di ritorno dalla finale di Supercoppa italiana, i bianconeri faranno passi decisivi per i trasferimenti di Romero e Sturaro.

Il primo, che dovrebbe essere preso per una cifra tra i 22 e i 25 milioni di euro, resterà in rossoblu almeno fino al termine della stagione. Vicino anche il ritorno di Sturaro al Genoa , che potrebbe avvenire con la formula del prestito con diritto di riscatto. Da valutare, infine, nuovi colloqui per, giovane attaccante sul quale ilresta in pole.