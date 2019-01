ROMA BARRIOS / La Roma ha messo nel mirino Wilmar Barrios per la mediana di Di Francesco. Ma non mancano le concorrenti per il centrocampista del Boca Juniors, ad iniziare dal Lille.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Come riporta 'Tyc Sports' il club francese avrebbe offerto 15 milioni di euro per il giocatore (inserendo nella trattativa il cartellino di Junior Alonso), incassando però un due di picche dal club argentino. Il Boca, infatti, per cedere Barrios chiederebbe i 30 milioni della clausola rescissoria del numero 16.