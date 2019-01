CALCIOMERCATO NAPOLI ALLAN BARELLA CHIESA / Prosegue il forte interesse del PSG per Allan Marques, centrocampista del Napoli artefice di una grande stagione agli ordini di Ancelotti. Divenuto ben presto uno dei leader dello spogliatoio, il talento brasiliano ha da poco conquistato la maglia verdeoro, a dimostrazione della sua vistosa crescita anche in campo internazionale. Così, dopo averlo apprezzato nelle due gare disputate nei gironi di Champions League, i francesi avrebbero pensato di tentare il colpo già in questa sessione di mercato invernale, scontrandosi però con l'esosa richiesta di De Laurentiis: almeno 100 milioni di euro per la cessione di Allan. Una cifra che rallenta l'affare ma che rappresenterebbe un finanziamento importante per due sogni del mercato Napoli: per gli ultimi aggiornamenti clicca qui.

Calciomercato Napoli, Barella e Chiesa nel mirino: li 'paga' Allan

In caso di partenza di Allan già a gennaio, il Napoli saprebbe già come investire l'enorme cifra economica.

