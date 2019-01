ROMA ZANIOLO / Nicolò Zaniolo è una delle poche note positive dell'ultimo calciomercato estivo della Roma.

Nonostante la giovane età, l'ex Inter ha trovato fin da subito un posto di rilievo nella formazione allenata da Di Francesco, attirando anche l'interesse di alcune big d'Europa tra cui il

La Roma e il Ds Monchi per non correre rischi stanno pensando di blindare il talentoso centrocampista, che come rivelato nei gironi scorsi da Calciomercato.it cambierà prossimamente agente. La dirigenza giallorossa - scrive 'Il Corriere dello Sport' - potrebbe offrire al giocatore un rinnovo fino al 2024 con adeguamento dell'ingaggio, con la fumata bianca che arriverebbe a luglio.

