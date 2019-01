Calciomercato Juventus, si stringe per Ramsey: ecco le visite mediche

CALCIOMERCATO JUVENTUS RAMSEY / Aaron Ramsey sempre più vicino alla Juventus. Il centrocampista dell'Arsenal, con il contratto in scadenza a fine stagione, ha ormai da tempo trovato l'accordo con i bianconeri, che vogliono stringere i tempi della firma.

Domenica sono previste le visite mediche, anche se restano incertezze sul luogo in cui avverranno:potrebbe sbarcare aoppure a, ma non è escluso che possa restare aed essere raggiunto dallo staff medico juventino. Appreso l'esito delle visite, la firma sul contratto potrebbe avvenire dopo la finale di Supercoppa italiana, in programma il 16 gennaio contro il. Il colpo Ramsey, infine, è da considerarsi in prospettiva estiva considerate le cifre esose chieste dai 'Gunners' per cederlo a gennaio.