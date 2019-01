INTER WERNER / Mauro Icardi continua a tenere sulle spine l'Inter sulla questione rinnovo. Il club nerazzurro non ha ancora presentato un'offerta soddisfacente, come ammesso dallo stesso bomber argentino nella giornata di ieri. Marotta e Ausilio non vogliono farsi trovare impreparati in caso di divorzio con il numero 9 e sondano diverse piste per il reparto offensivo.

Oltre al genoano Piatek, su cui c'è la concorrenza della Juventus e delle big estere, la società meneghina valuta anche altri profili per l'attacco. Oltre ad un ritorno di fiamma per Rodrigo del Valencia, accostato già la scorsa estate all'Inter, la dirigenza nerazzurra - come anticipato da 'interlive.it' il mese scorso - avrebbe messo nei radar Timo Werner, centravanti in forza al Lipsia. Trattativa comunque non facile con la squadra tedesca, che lo valuta non meno di 70 milioni di euro. L'attaccante della Nazionale tedesca ha attirato nei mesi scorsi anche l'interesse tra gli altri di Juventus e Milan.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui