Calciomercato Juventus, super scambio per il colpo Pogba: i dettagli

CALCIOMERCATO JUVENTUS DOUGLAS COSTA POGBA / Torna di moda lo scambio Douglas Costa-Pogba. Con la Juventus vogliosa di riabbracciare il forte centrocampista francese, riporta 'Tuttosport', il Manchester United avrebbe espresso la volontà di inserire l'attaccante brasiliano nell'eventuale trattativa. I 'Reds', del resto, lo seguono da tempo e lo ritengono ideale per un campionato come la Premier League, dove troverebbe più spazi per lanciarsi in veloci contropiede.

Così, nonostante l'intenzione sia quella di non cedere Douglas Costa, la Juve starebbe meditando sui pro e contro dell'operazione, le cui cifre si riveleranno fondamentali: se gli inglesi non dovessero trattare la cessione di Pogba per meno di 80 milioni di euro, i bianconeri potrebbero riflettere attentamente all’ipotesi di scambio con Douglas, che se fosse valutato allo stesso modo consentirebbe di segnare una notevole plusvalenza (pagato 46 milioni al Bayern Monaco).

La prospettiva di un aumento di ingaggio (oggi fermo a 6 milioni netti a stagione), inoltre, potrebbe convincere anche Douglas Costa a trasferirsi in Inghilterra. Concludendo, dal canto suo la Juve si troverebbe in rosa due calciatori (Cristiano Ronaldo e Pogba) devastanti dal punto di vista commerciale, considerando la fama internazionale assunta del centrocampista francese. Un motivo in più per lavorare al grande ritorno.

