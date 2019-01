Calciomercato Inter, rinnovo Icardi: scelta la data dell'incontro

CALCIOMERCATO INTER RINNOVO ICARDI / Il rinnovo di Mauro Icardi con l'Inter è pronto ad entrare nel vivo. Dopo le polemiche degli ultimi giorni, enfatizzate dalla pesante multa comminata al calciatore per il rientro in ritardo dalle vacanze, la settimana prossima potrebbe rivelarsi decisiva per il riavvicinamento delle parti: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Tra lunedì e martedì, riporta la 'Gazzetta dello Sport', ci sarà infatti il primo incontro ufficiale tra Beppee Wanda(moglie e agente dell'attaccante) in corso Vittorio Emanuele: i dirigenti nerazzurri potrebbero spingere affinché Wanda sia d’ora in avanti molto meno protagonista nella trattativa per il rinnovo, cambiando registro nella gestione della sua immagine pubblica e nelle esternazioni che riguardano la carriera di 'Maurito'.

Come anticipato da Calciomercato.it, il rinnovo tra Icardi e l'Inter vive una fase di stallo. Ad oggi la dirigenza non si è spinta oltre un'offerta di ingaggio da circa 7 milioni di euro, mentre la richiesta è di almeno 8 milioni a stagione. Da discutere anche la clausola rescissoria, pari a 110 milioni di euro e valida solo per l'estero dall'1 al 15 luglio, che la società di Suning vorrebbe eliminare.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui