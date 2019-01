SAMPDORIA MULE' / E' arrivata la fumata bianca per il passaggio di Erasmo Mulè alla Sampdoria. Il Ds Osti ha incontrato questo pomeriggio a Milano l'agente del giovane difensore classe '99, chiudendo di fatto l'operazione per il suo passaggio in blucerchiato.

Come raccolto dala Sampdoria sborserà complessivamente 600 mila euro tra parte fissa e bonus per acquisire dalle prestazione di Mulè, che invece firmerà un contratto fino al giugno 2023. Il giocatore resterà in Sicilia fino al termine della stagione, per poi iniziare la sua nuova avventura sotto la Lanterna a partire dalla prossima estate. Il club ligure ha anticipato la concorrenza diper il baby difensore. Mulé nella stagione in corso ha collezionato finora 17 presenze con un gol all'attivo nel campionato di Serie C.