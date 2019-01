Calciomercato Juventus, Paratici si muove per Isco: i dettagli

CALCIOMERCATO JUVENTUS ISCO / La Juventus si muove per Isco.

Secondo 'Sky Sport' oggi c'è stato un contatto esplorativo tra il ds bianconeroe l'entourage del trequartista spagnolo, in rotta col specie col tecnico Solari - e quindi non così impossibile da prendere nel prossimoestivo. Per Isco, nel mirino di mezza Europa, servirà ovviamente un investimento importante tra cartellino e ingaggio, ma con l'affarei bianconeri hanno dimostrato di avere le capacità e soprattutto i mezzi per colpi di questa portata.