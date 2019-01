JUVENTUS MILAN SUPERCOPPA BENTANCUR / "Ora ci concentriamo sul Bologna, ma subito dopo penseremo alla sfida con il Milan e alla Supercoppa, il nostro primo obiettivo".

Intervistato ai microfoni di 'Juventus TV', Rodrigomette nel mirino la sfida di Supercoppa italiana contro il Milan e avverte i rossoneri: "Siamo pronti. Le vacanze sono state importanti per riposare un po' e stare con la famiglia, ma ora siamo già concentrati per vincere le prossime sfide". Infine, sulla sua stagione: "Sono contento per i due gol, ma spero di segnarne altri. Devo ancora migliorare però: in fase di passaggio, ad esempio nel lanciare, ma anche nell'occupare la posizione davanti alla difesa, il mister me lo ricorda spesso".