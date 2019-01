CALCIOMERCATO JUVENTUS ISCO SOLARI SERGIO RAMOS / Rottura totale Isco-Solari in casa Real Madrid. Il futuro del fantasista spagnolo, lasciato in panchina anche in Coppa del Re, sembra essere sempre più lontano da Madrid. Ulteriori conferme sono arrivate in serata da Sergio Ramos, che a margine della premiazione come miglior sportivo spagnolo dell'anno ha parlato così del rapporto tra i due: "È difficile che le cose tra Isco e Solari si sistemino. Nel Real tutti vogliono giocare e la scelta da parte dell'allenatore è sempre complicata.

Poi il dibattito è sempre aperto: 'chi deve fare il centravanti, chi deve giocare in porta e così via'. Bisogna alimentare la stampa e ci applichiamo nel compito, perché non vi annoiate". CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie di calciomercato e non solo!

Come riportato da 'As', dopo la partita contro il Leganes il 26enne ha inoltre messo un like - subito rimosso - nel seguente tweet contro Solari: "Ha messo Dani Ceballos, Casemiro fuori forma e schiererebbe pure sé stesso, anche se si è ritirato da vent'anni, piuttosto che mandare in campo Francisco Alarcon Isco". Sembra dunque ai titoli di coda l'avventura madrilena di Isco. La Juventus resta alla finestra.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui