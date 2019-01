CALCIOMERCATO INTER RINNOVO ICARDI ZHANG / Beppe Marotta ha tranquillizzato i tifosi dell'Inter riguardo al futuro di Icardi.

A calmare le acque in casa nerazzurra è anche il presidente Steven, che all'uscita della sede del club ha annunciato: "è il nostro capitano, parleremo presto del suo contratto. È tutto ok". Le ultime news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Una battuta, poi, sulla sessione invernale in corso: "Solitamente non presenta grandi occasioni, ma se si dovessero presentare faremo di tutto per coglierle. Stiamo lavorando per portare qui giovani talenti".

